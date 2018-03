OM komt met strafeis in hoger beroep tegen afperser Groningse Jumbo-supermarkten

Donderdag komt het Openbaar Ministerie (OM) voor het hof in Leeuwarden met de strafeis in hoger beroep tegen een 51-jarige Groninger die het supermarktconcern Jumbo in Groningen heeft afgeperst. Dit meldt het OM woensdag.

Voldoende bewijs

De Groninger ging in hoger beroep tegen een gevangenisstraf van 8 jaar die de Rechtbank hem oplegde. Volgens het Openbaar Ministerie en de rechtbank is er voldoende bewijs dat de Groninger supermarktketen Jumbo heeft afgeperst. Dat deed hij door explosieven te plaatsen en dreigbrieven te sturen.

Bitcoins

Met zijn actie wilde de verdachte 2000 bitcoins in bezit krijgen. De rechtbank heeft de uit Groningen afkomstige verdachte in juli 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 90.000 euro. Eén van de niet-geëxplodeerde explosieven had de kracht van vijf tot acht handgranaten. Het OM tilt zwaar aan de hele zaak.