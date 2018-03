Man krijgt 18 jaar cel voor moord op echtgenote Kerkrade

Dood gevonden in keuken

'Het slachtoffer is op 8 november 2015 rond 12.00 uur dood aangetroffen in de keuken van haar woning', aldus de rechtbank. Uit het sporenbeeld op de plaats delict blijkt dat het slachtoffer in de avond van 7 november 2015 is gedood. Haar buurvrouw heeft op die avond twee harde klappen vanuit de woning van het slachtoffer gehoord.

Rutten heeft om 20.28 uur voor het laatst gebruik gemaakt van haar Facebookaccount. Berichten en een telefoontje vanaf 21.44 uur van Guus J. aan/naar het slachtoffer werden door het slachtoffer niet meer gelezen/beantwoord. De rechtbank komt tot de conclusie dat Marleen Rutten tussen 20.28 uur en 21.44 uur is gedood.

Verdachte

Guus J. en het slachtoffer waren 37 jaar getrouwd. Sinds enkele maanden waren zij verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Hij heeft steeds ontkend het slachtoffer om het leven te hebben gebracht. Wel heeft hij verklaard in de avond van 7 november 2015 nog bij het slachtoffer op bezoek te zijn geweest. Hij is de laatste die haar in leven heeft gezien.

Zoektermen

Voorafgaand aan de dood van het slachtoffer heeft hij via internet meermalen gezocht op zoektermen die verband houden met manieren om iemand heimelijk om het leven te brengen. Op de dag voor haar dood, heeft de verdachte nog op de zoekterm “nekklem” gezocht. De op de kleding van het slachtoffer aangetroffen DNA-sporen van de verdachte passen bij het delictscenario. Ook had de verdachte een motief: als gevolg van de scheiding zou hij financieel in zwaar weer terecht komen.

Voorbedachten rade

Gelet op de zoektermen en de gedragingen van de verdachte voorafgaand aan het doden van het slachtoffer, is er sprake van handelen met voorbedachten rade. Moord dus. Van een alternatief scenario, waaronder een woninginbraak, is niet gebleken.