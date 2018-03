Brandweer verricht meting bij Grand Café Rembrandt in Boxtel

De brandweer werd woensdagmiddag gealarmeerd nadat een CO melder was afgegaan bij Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat in Boxtel.

Geen gevaar

De brandweer verrichte een meting maar van een gevaarlijke situatie was geen sprake. De brandweer kon daarom snel weer terug naar de kazerne. Of er gasten in de horecagelegenheid aanwezig waren is niet bekend, maar het pand hoefde niet ontruimd te worden. Het café / restaurant is ondanks alles gewoon geopend.