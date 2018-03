Verdachte aangehouden voor liquidatie Anass el Ajjoudi

Voor de liquidatie van crimineel Anass el Ajjoudi is een woensdagmiddag een 27-jarige man opgepakt door een arrestatieteam. Volgens AT5 had de man zich woensdag al eerder op een politiebureau gemeld.

Op 17 januari werd de 29-jarige El Ajjoudi in de Cornelis Springerstraat. In het programma Opsporing Verzocht werden dinsdagavond beelden van een groep mannen getoond die mogelijk betrokken waren bij de liquidatie.

Een man die zichzelf herkende op de beelden na contact op met de stadsomroep met het verhaal niets te maken te hebben bij de liquidatie. ‘We wonen daar om de hoek. We gaan daar elke dag naar binnen om iets te eten. We komen allemaal uit de Diamantbuurt. Maar met die schietpartij hebben we niets te maken’, aldus de man.

De verdachte die vandaag is aangehouden zou zich dinsdagavond telefonisch hebben gemeld bij de politie en maakte een afspraak om woensdag op het politiebureau aan de President Kennedylaan te melden. Nadat hij zich hier meldde, wisten de agenten op het bureau nergens van.

Later op de dag werd hij door een arrestatieteam aangehouden.