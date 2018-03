Tiener (15) gereanimeerd na gebruik heroïne; vijf arrestaties voor dealen in drugs

In een woning in Bergschenhoek werden zaterdag 3 februari twee tienermeiden van 14 en 15 aangetroffen die heroïne hadden gebruikt. Eén van hen moest zelfs gereanimeerd worden en lag enige tijd in het ziekenhuis. Ook de vijf opgespoorde dealers bleken jong: tussen de 17 en 20 jaar. Zij zijn op woensdag 7 en maandagochtend 26 maart aangehouden op verdenking van het dealen in verdovende middelen.

Na het aantreffen van de twee tienermeisjes is de politie direct werd een strafrechtelijk onderzoek gestart en het spoor leidde naar vijf jongemannen van 17 tot 20 jaar. Een viertal werd maandagochtend 26 maart gearresteerd in woningen in Berkel & Rodenrijs, Bergschenhoek en Apeldoorn. Bij doorzoekingen in hun kamers vond de politie geringe hoeveelheden verdovende middelen. Daarnaast namen de rechercheurs meerdere telefoons en computers in beslag.

Al eerder arresteerde de recherche een verdachte in deze zaak, op 7 maart. Hij werd op 21 maart geschorst door de rechter-commissaris maar is nog steeds verdachte. Het onderzoek naar de achtergronden van deze groep wordt voortgezet.