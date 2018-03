Broer kroongetuige Mocro-oorlog doodgeschoten

Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is donderdagochtend een dode gevallen.

Het incident deed zich voor bij de NDSM-werf. De politie heeft de omgeving afgezet en is gestart met een onderzoek.

Mocro-oorlog

Volgens Het Parool gaat het Reduan Bakkali, de eigenaar van het bedrijf Knibbe en de broer van Nabil Bakkali. Die laatste heeft als kroongetuige verklaard dat Ridouan Taghi en Said Razzouki betrokken zijn geweest bij een reeks liquidaties. Sinds vrijdag bekend werd dat Bakkali kroongetuige was geworden, ging het gerucht al rond dat familieleden van Bakkali zouden worden doodgeschoten.

De daders reden na de schietpartij weg. De vluchtauto is een straat verder uitgebrand aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en doet nu onderzoek.

Op Burgernet is een oproep gedaan, waarbij gezocht wordt naar de mogelijke dader. Hij reed in een zwarte auto en droeg een donkere muts. De man heeft een donker uiterlijk, is ongeveer 30 jaar oud en 1 meter 70 lang.