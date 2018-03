Panda's ontmoeten elkaar voor het eerst

Op woensdag 28 maart hebben zij, vanuit hun aparte nachtverblijven, voor het eerst neus-aan-neus contact gehad en elkaar van heel dichtbij kunnen horen, zien en ruiken. Tijdens dit bijzondere moment waren de panda’s zich bewust van elkaars aanwezigheid en toonden zij ook interesse in elkaar. Het vrouwtje Wu Wen liet haar interesse in het mannetje merken door het maken van hoge piepende geluiden. Het mannetje Xing Ya reageerde door contact te zoeken.



Quote José Kok, Manager Zoölogie van Ouwehands Dierenpark: “We hebben bewust naar dit moment toegewerkt. Het was bijzonder om het eerste neus-aan-neus contact tussen Xing Ya en Wu Wen te zien. Ik ben erg blij met het gedrag van beide dieren.”



De reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark leven apart van elkaar en beschikken in Pandasia beiden over een eigen binnen- en buitenverblijf. Langzaamaan hebben de panda’s op steeds kortere afstand, maar wel met een afscheiding, aan elkaar mogen wennen. De pandaverzorgers houden hun gedrag nauwlettend in de gaten. De verzorgers kunnen aan het gedrag van het vrouwtje zien dat haar vruchtbare periode eraan komt.

Spannende periode

Bij een volgende stap zullen de reuzenpanda’s elkaars verblijf gaan ontdekken. Om Xing Ya en Wu Wen alvast aan elkaars geur te laten wennen, wisselen de verzorgers al enige tijd diverse objecten uit. Panda’s hebben namelijk een erg goede neus en maken gebruik van geurvlaggen om elkaars positie te lokaliseren. De intensiteit hiervan neemt toe in de voortplantingstijd.



Pandamatch

Voor Ouwehands Dierenpark breekt een spannende periode aan. Op basis van stamboekgegevens zijn Xing Ya en Wu Wen in het Wolong Giant Panda Centre in China aan elkaar gematcht, maar of de dieren elkaar ook echt leuk vinden moet dus nog blijken.



Voortplanting

De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex. De vruchtbaarheidsperiode is kort, slechts 2 tot 7 dagen. Het vrouwtje Wu Wen is jong volwassen en vanaf dit jaar zou ze één keer per jaar vruchtbaar kunnen zijn. Wanneer precies is nog onduidelijk. De urine van het vrouwtje wordt regelmatig onderzocht. Aan de hand van een hormoonbepaling wordt bekeken of ze in haar vruchtbaarheidsperiode zit. Het mannetje Xing Ya is nog aan de jonge kant om zich voort te planten, maar de geur van het vrouwtje kan zijn geslachtsrijpheid wellicht een stimulans geven…



Pandagym

De pandaverzorgers trainen achter de schermen het mannetje regelmatig om op zijn achterpoten te staan. Op deze manier bouwt hij spiermassa op. Mocht het moment daar zijn, dan heeft hij in ieder geval genoeg kracht om de paring daadwerkelijk te volbrengen.