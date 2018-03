Binnenkort op de weg: het nieuwe interventievoertuig van Politie

De keuze was al bekend en met het zetten van de laatste handtekeningen is het helemaal rond. De Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic wordt het nieuwe snelle interventievoertuig (SIV) van de politie.

De komende jaren worden de huidige Volvo’s V70 gefaseerd vervangen door snelle Audi’s. Die moeten ervoor zorgen dat de politie beter partij kan bieden aan criminelen die zonder enige remming over de snelwegen razen. Het vizier is daarbij gericht op ram- en plofkrakers en daders van andere zware delicten in snelle voertuigen, maar ook verkeershufters zullen minder snel uit het zicht verdwijnen.

Keuzeproces

Aan de keuze voor de Audi A6 ging een lang en zorgvuldig aanbestedingsproces vooraf. Daarbij speelden behalve de snelheid en het acceleratievermogen ook zaken als comfort, wegligging en aanschafprijs een rol. Niet alleen de voertuigen, maar ook geïnteresseerde leveranciers moesten voldoen aan een uitgebreid eisenpakket. De keuze viel uiteindelijk op automobielhandel PON, die de nieuwe SIV’s gaat leveren. Egbert-Jan van Hasselt, landelijk projectleider Infrastructuur van de politie, toont zich tevreden met het verloop en de uitkomst van het proces. ‘Hiermee laten we zien dat we de middelen, de vaardigheden en de tactieken hebben om criminelen aan te pakken die zich als idioten door het verkeer verplaatsen.’ De toekomstige bestuurders van de SIV’s uit de verkeersteams waren nauw betrokken bij het hele keuzeproces. ‘Met zo’n wagen straal je wel iets uit’, zegt een van hen.

Pakkans

De Audi heeft, inclusief aerodynamische lichtbalk en andere in- en opbouw, een topsnelheid van 250 kilometer per uur. Daarmee kun je goed voor de dag komen, al zijn er criminelen die auto’s gebruiken die nog sneller zijn, erkent Van Hasselt. ‘Maar het is meer dan alleen gas geven. Ik durf te beweren dat wij vele malen beter in zo’n snelheidsduivel kunnen rijden dan de gemiddelde crimineel. We kunnen ze dan in ieder geval op een veilige manier volgen en collega’s bijpraten, waardoor bijvoorbeeld de helikopter erbij kan komen of we andere interventies kunnen toepassen. Daarmee vergroten we de pakkans.’

Rijopleiding

Niet elke politiemedewerker mag zomaar de weg op met de Audi, vanwege de hoge topsnelheid en het doel waarvoor de auto’s worden ingezet. Momenteel werkt de politie aan een speciale rijopleiding voor de medewerkers die de SIV’s gaan besturen. De Landelijke Eenheid en vijf andere eenheden (Amsterdam, Midden-Nederland, Zeeland-West-Brabant, Den Haag en Rotterdam) gaan rijden in de nieuwe SIV’s. Mogelijk komen daar nog meer eenheden bij. De eerste nieuwe SIV’s worden over enkele maanden in gebruik genomen.