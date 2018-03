Zwarte Cross volledig uitverkocht

Vorig jaar kon de liefhebber nog op de bonnefooi naar Lichtenvoorde voor een laatste Zwarte Cross kaart. Dit jaar is er aan de poort geen ticket meer te krijgen. De 22ste editie is voor het derde jaar op rij, maar voor het eerst in de geschiedenis op voorhand, helemaal uitverkocht.

Van 12 tot en met 15 juli komen 220.000 bezoekers naar de Achterhoek om de bizarre mix van muziek, theater, motorcross, stunts en humor te ervaren. Op 33 verschillende podia komen ruim 250 bands en meer dan 1.000 theaterartiesten in actie.

220.000 bezoekers op ruim 160 hectare verdeeld over drie dorpen

In november 2017 ging de voorverkoop van start. Binnen vier minuten waren de campingkaarten uitverkocht, een half uur later gingen de laatste dagkaarten voor de zaterdag over de toonbank en na drie uur werden de laatste zondagkaarten verkocht. Ook luxe kampeerhotel ‘Grasnapolsky’ werd rap volgeboekt. Dit betekent dat er elke dag 65.000 bezoekers op het terrein zijn en 25.000 mensen op de camping verblijven. Het terrein is ruim 160 hectare groot. Door deze afmeting bevindt het festival zich in drie dorpen namelijk; Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender. Inmiddels is de Zwarte Cross het grootste betaalde festival van Nederland. Het staat bekend om de bijzondere contrasten en gekke tegenstrijdigheden.

Het geheim achter de mijlpaal

Festivaldirectrice Tante Rikie heeft zo haar eigen kijk op het succes. “Ik bun gewoon Tante Rikie en ik doe wat ik mooi vind. Daar komt geen schrijntje wetenschap aan te pas. Ik heb geen diploma’s en red mien prima! Maar dit loopt wel uut de hand. Misschien moet ik wat anders gaan verzinnen."

33 podia, 250 bands, 1.000 theaterartiesten

Het complete programma zal ook dit jaar uit zo’n 250 bands en meer dan 1.000 theaterartiesten bestaan, verdeeld over 33 podia. Maar naast muziek en theater is er nog veel meer te doen op de Zwarte Cross.