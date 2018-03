Vijf minderjarigen aangehouden in jeugdinrichting

In een jeugdzorginstelling aan de Galgendijk in Kortgene zijn in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.00 uur vijf minderjarigen aangehouden.

Zij worden ervan verdacht vernielingen te hebben aangericht in het pand waar zij verblijven en ook medewerkers te hebben bedreigd. Voor hun eigen veiligheid besloten de medewerkers zich in te sluiten in een kantoorruimte en daar de politie te bellen.

Meerdere agenten, onder wie een hondengeleider, zijn naar het adres gegaan. Toen zij binnenkwamen in het pand en het de jongeren duidelijk werd dat zij zouden worden aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex werden de vijf erg agressief en begonnen zij ook de agenten uit te schelden en te bedreigen. Ze sloegen en schopten de politiemensen. De agenten gebruikten pepperspray om de minderjarigen aan te kunnen houden.

Over de grens

De vijf aangehouden verdachten zitten nog vast in het politiecellencomplex. Ze worden vandaag gehoord over de verschillende feiten waarvan zij verdacht worden. Door jeugdzorginstelling Juvent is aangifte gedaan van bedreiging en vernieling. Ook de agenten doen aangifte van het door de jongeren gebruikte geweld tegen hen.