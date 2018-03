Transavia stopt vanaf 1 april met de verkoop van sigaretten aan boord

“In deze tijd, waar gezond leven steeds belangrijker wordt, vinden we verkoop van sigaretten niet meer bij ons passen. Ook zien we dat de behoefte van onze passagiers is veranderd; de vraag naar sigaretten is in de afgelopen jaren flink gedaald. Dit heeft ons doen besluiten sigaretten van boord te halen.” aldus Erik-Jan Gelink, commercieel directeur van Transavia.