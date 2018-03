Rechercheteam Orlando Boldewijn onafgebroken bezig met onderzoek

Het rechercheteam dat zich bezig houdt met het onderzoek naar de vermissing en het overlijden van Orlando Boldewijn is onafgebroken bezig om duidelijkheid te krijgen over wat er precies heeft afgespeeld rond zijn overlijden.

Meer dan 100 tips zijn na de diverse oproepen binnengekomen. De stoepborden rondom het Bottgerwater, de flyers, buurtonderzoeken en oproepen in Opsporing Verzocht, Bureau Rijnmond en Team West leverden een schat aan informatie op. De tips worden op waarde geschat en verder onderzocht.

Vissers

Op zoek naar belangrijke getuigen hebben agenten ook in de weekenden extra gesurveilleerd rondom het water waar Orlando is aangetroffen. Om zo in contact te komen met vissers die in de nacht van zijn verdwijning daar mogelijk hebben gevist.

Oproep

Het rechercheonderzoek en de tips maken veel duidelijk over de laatste dag, zondag 18 februari, waarop Orlando nog in leven was. Tips van getuigen die iets gezien hebben, zijn waardevol voor het onderzoek en nog steeds van harte welkom. We zijn vooral nog op zoek naar informatie over de periode van zondagavond 18 februari 20:30 uur tot aan de vroege ochtend van 19 februari.

Anonieme bellers

Het team zou graag in contact komen met de anonieme bellers die ons concrete tips hebben gegeven. Zij kunnen hele belangrijke getuigen zijn! Iedere informatie die kan helpen om duidelijkheid te krijgen over wat Orlando fataal is geworden, is van het grootste belang. Niet alleen voor het strafrechtelijk onderzoek, maar ook voor de nabestaanden van Orlando.

Boot

De boot waar Orlando Boldewijn zondagavond 18 februari enige tijd op was, is in beslag genomen. De boot is al uitgebreid op sporen onderzocht en zou bijvoorbeeld, als het noodzakelijk is voor het onderzoek, gebruikt kunnen worden bij een reconstructie van de laatste dag van Orlando.