Rechtbank legt hoge straffen op voor fatale overval

Dodelijke woningoverval

De eigenaar van een shisha lounge is in zijn woning overvallen in de nacht van 8 februari 2017.

De 25-jarige verdachte kende de vriendin van het slachtoffer en dacht dat er bij de man thuis veel geld was te halen. Het plan was het slachtoffer te dwingen te vertellen waar dat geld was, terwijl zijn handlanger met een geweer zou dreigen. Toen het slachtoffer zich echter verweerde en in gevecht raakte met de 25-jarige overvaller, schoot de 41-jarige hem van dichtbij neer met een hagelgeweer, zodat de daders konden vluchten.

Rolverdeling

Hoewel de bedenker van het plan niet zelf de trekker overhaalde, is hij volgens de rechtbank in gelijke mate als de schutter verantwoordelijk voor de dood van het slachtoffer. De verdachte is ‘s nachts een kleine slaapkamer binnen gedrongen, samen met zijn gewapende mededader. De kans dat het slachtoffer zich zou verweren en dat er vervolgens zou worden geschoten was reëel. Bovendien hadden de daders vooraf afgesproken de buit gelijk te verdelen, wat duidt op een –ook in hun ogen- gelijk aandeel in de fatale overval.

Met betrekking de 30-jarige medeplichtige overweegt de rechtbank dat deze weliswaar niet zelf mee de woning in wilde, maar dat hij wel de schutter en de vluchtauto regelde. Ook zorgde hij ervoor dat de daders later in de nacht werden weggebracht.

Celstraf

De rechtbank is van oordeel dat een lange gevangenisstraf de enige passende straf is. Voor een doodslag, gepleegd om de vlucht mogelijk te maken, wordt meestal een gevangenisstraf van 15 tot 18 jaar opgelegd. In dit geval legt de rechtbank een hogere straf op, vooral vanwege de zeer lange strafbladen van alle verdachten. Daarbij weegt zwaar dat de bedenker van het plan pas enkele dagen op vrije voeten was in verband met een eerdere poging tot doodslag. Ook de 30-jarige medeplichtige liep nog in de proeftijd van een voorwaardelijke invrijheidstelling. De schutter was eerder veroordeeld voor dood door schuld.

Omdat zowel de bedenker van het plan als de medeplichtige nog maar net onder voorwaarden vervroegd in vrijheid gesteld waren, moeten zij ook het restant van hun oude straf nog uitzitten.

Schadevergoedingen

De rechtbank heeft aan de broer van het slachtoffer een deel van de verzochte schadevergoeding toegewezen, onder meer vanwege shockschade. De broer werd immers geconfronteerd met het stervende slachtoffer en met camerabeelden van de overval.

De vriendin van het slachtoffer, die getuige was van de dodelijke overval, kreeg een lagere schadevergoeding toegewezen, omdat haar vorderingen onvoldoende waren onderbouwd en nader onderzoek buiten het strafgeding vergen.