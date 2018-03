OM eist acht jaar gevangenisstraf in hoger beroep tegen afperser Jumbo

Voor het hof in Leeuwarden heeft het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep een gevangenisstraf geëist van acht jaar tegen een man uit Groningen. De 53-jarige verdachte heeft volgens het OM in de periode van mei tot en met oktober 2015 geprobeerd de supermarktketen Jumbo af te persen.

Verdachte schreef dreigberichten, stuurde een bombrief naar een vestiging in Zwolle en plaatste explosieven bij drie winkels van het Jumbo-concern in Groningen. “Daarbij had één van de explosieven de kracht van vijf tot acht handgranaten”, aldus persadvocaat-generaal Jan Hoekman van het OM. De rechtbank legde verdachte een gevangenisstraf van acht jaar op.

Onderzoekswensen

Verdachte is in hoger beroep gegaan omdat hij alle hem te laste gelegde strafbare feiten ontkent. De verdediging van de verdachte heeft in hoger beroep een aantal onderzoekswensen aangevoerd. Het ter zitting behandelde onderzoek betreft DNA-onderzoek, vragen over het type soldeertin dat gebruikt is om een explosief te maken en het gebruik van internet(browsers) voor het al dan niet versturen van dreigberichten.

Bewijsvoering

Het onderzoek ontkracht volgens het OM niet de aan verdachte toegeschreven strafbare feiten. Sterker nog, het versterkt eerder de bewijsvoering. Verder bouwt het OM voort op het vonnis van de rechtbank, dat zeer overtuigend en uitermate goed gemotiveerd is.

Angst

“Het OM tilt zwaar aan deze zaak omdat de zaak angst heeft veroorzaakt. Vooral bij de medewerkers van de Jumbo, maar ook bij het winkelend publiek”, legt Hoekman uit. “Daarnaast gebruikte verdachte een zeer instabiele springstof. Kort voor het afgaan van de bom op het Overwinningsplein in Groningen reed er nog een fietser langs. De kans op daadwerkelijke slachtoffers was erg groot.”