Klaas Otto onder voorwaarden op vrije voeten

De rechtbank in Rotterdam heeft besloten dat Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, op 5 april de gevangenis mag verlaten. Zijn voorlopige hechtenis wordt dan wel opgeschort, maar Otto moet een enkelband dragen en zijn paspoort inleveren.

Volgens BN de Stem heeft Otto ruim anderhalf jaar in voorarrest gezeten. In augustus vorig jaar werd Otto overgebracht naar de streng beveiligde gevangenis in Vugt. De oud-generaal van No Surrender wordt verdacht van onder meer afpersing, bedreiging en witwassen.

Het Openbaar Ministerie is minder blij met het vrijlaten van Otto. Volgens het OM zou Otto een beroepscrimineel zijn die er waar schrikbewind op na hield.