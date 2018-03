Zwangere vrouw gewond bij aanrijding

Zwanger

Een van de voertuigen was door rood gereden waarna het ongeval plaats vond. De bestuurster van de BMW is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de bestuurster zwanger is nam men geen enkele risico en werd de vrouw door de ambulancemedewerkers meegenomen naar het ziekenhuis voor controle.

Stremming

Het verkeer was flink gestremd, het verkeer vanaf de A4 kon niet Schiedam is. Het verkeer vanuit Schiedam richting Vlaardingen was ook gestremd men moest hier de A4 op. Ondanks dat de rijbanen afgezet waren met politiebusjes, pionnen en knipperlichten snapte de bestuurders er niets van. Ze bleven gewoon staan wachten wat voor het nodige oponthoud zorgde omdat het verkeer er achter vervolgens gewoon aansloot.