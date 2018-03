Zeer grote brand bedrijfsverzamelgebouw Kerkrade

De brand is in de loods annex kantoorgedeelte ontstaan. In de loods stonden meerdere oldtimers en deze zijn door de brand verloren gegaan. Door het kordate optreden van de brandweer is de showroom van de tegelhandel behouden. Twee meetploegen hebben metingen verricht en deze hebben geen verhoogde concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten. Door de nablus werkzaamheden kan nog enige tijd overlast zijn.