Identiteit van schennispleger achterhaald

De politie heeft de identiteit van de schennispleger achterhaald die de afgelopen maanden aan het potloodventen was in en rond het Leyensebos. Het gaat om een minderjarige jongen uit de gemeente De Bilt.

Sinds de zomer van 2017 ontving de politie meldingen van een schennispleger die op verschillende dagen en tijdstippen actief was. Onlangs zagen surveillerende agenten een jongen op een fiets nabij het Leyensebos , die deels voldeed aan het signalement. Na het vaststellen van zijn identiteit en aanvullend onderzoek confronteerden ze hem in het bijzijn van één van zijn ouders met de verdenking. Hierop bekende de jongen dat hij alle aangegeven zaken van schennis in dit gebied heeft gepleegd.

Alle aangeefsters zijn op de hoogte gebracht van zijn bekentenis. In samenspraak met deze aangevers en de betreffende ouder van de minderjarige jongen is hij aangemeld voor een hulpverleningstraject. De politie sluit het onderzoek hiermee af.