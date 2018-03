Opruimvergoeding drugsafval in Brabant drie maanden open

Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die in 2017 kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 4 april tot en met 5 juli een tegemoetkoming (maximaal 50%) in de opruimkosten aanvragen. In totaal is hiervoor € 500.000 euro beschikbaar.