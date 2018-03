13,5 Kilo heroïne uit het raam bij bedrijf Spaanse Polder

De politie hield samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een controle op de naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen, aan de Groothandelsmarkt in de Spaanse Polder. Tijdens deze controle zag een agent, die een pand in de gaten hield, vanaf de eerste verdieping een aantal pakketjes uit het raam gegooid worden. Daar bleek uiteindelijk heroïne in te zitten. Een 27-jarige Rotterdam is gearresteerd.

In het pand zelf werd in eerste instantie niets bijzonders gevonden, maar op de eerste verdieping bleek nog een afgesloten ruimte te zitten. In die ruimte trof de politie verschillende apparatuur aan en materialen om drugs te verpakken en zakjes poeder. In totaal namen de controleurs ruim 13,5 kilo heroïne, bijna 26 gram cocaïne, 4 kilo versnijdingsmiddel, een tas met honderden euro’s aan bankbiljetten en alle materialen in beslag. Een 27-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het betreffende pand is direct gesloten door de gemeente.

Crimineel geld

Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte vonden de agenten veel dure merkkleding, sieraden en een gloednieuwe Audi. Omdat al die spullen mogelijk bekostigd zijn met crimineel geld, zijn ze in beslag genomen. De drugs en versnijdingsmiddelen zijn vernietigd.

De verdachte is vorige week vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, hij zit voorlopig nog vast.