'Familieleden van kroongetuige Nabil Bakkali uit huis gehaald'

Zwaarbewapende agenten hebben afgelopen nacht in Den Haag familieleden van kroongetuige Nabil Bakkali uit een huis gehaald. Dat meldt Omroep West. Bakkali is kroongetuige in de zaak tegen de Mocro-maffia uit Amsterdam en Utrecht. Gisteren werd zijn broer Reduan in Amsterdam doodgeschoten. Hij had een bedrijf in belettering bij de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Het gaat volgens Omroep West om het gezin van een familielid van Bakkali. De politie wil dat niet bevestigen.

Volgens de politie was de personenauto, Seat Type Leon, voorzien van vervalste kentekenplaten met daarop het kenteken 45-XK-SX. Dit kenteken is een bestaand kenteken dat in de regio van Rotterdam thuishoort maar de eigenaar heeft niets met dit ernstige incident te maken, aldus de politie.

De vluchtauto is na het schietincident op de TT-Melissaweg weggereden en achtergelaten op de TT.Vasumweg. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de bewuste auto vermoedelijk in het gooi heeft gereden. De vraag aan eventuele getuigen is dan ook kunt u zich herinneren dat een zwartkleurige personenauto van het merk Seat type Leon voorzien van het kenteken 45-XK-SX met name in het Gooi hebben zien rijden of geparkeerd zien staan.

Volgens de politie is de auto eind januari gestolen in Nieuwegein en is daarna kennelijk voorzien van de vervalste kentekenplaten.

De rechercheurs en het OM is er alles aangelegen om de identiteit van de schutter te achterhalen en deze zaak op te lossen. Vanuit het OM is bevestigd dat er beeldmateriaal in beslag is genomen. Meer informatie over deze beelden wordt op dit moment niet gedeeld. In deze zaak worden naast opsporingsberichtgeving ook andere opsporingsmiddelen ingezet waarbij voortdurend wordt gewogen of welke inzet op welk moment een effectieve bijdrage aan de oplossing van de zaak kan leveren.

Tijdens het onderzoek op de verschillende pd’s (plaatsen delict) is forensische onderzoek uitgevoerd. Sporen zijn veiliggesteld en opgestuurd naar het NFI.