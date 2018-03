Voedingscentrum: Drink gerust een paar koppen koffie

Deze week verscheen het bericht dat er in Amerika waarschuwingsetiketten komen op koffie. Koffie zou stoffen bevatten, zoals acrylamide, die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Volgens het Voedingscentrum is er geen reden om koffie te laten staan.

Een paar koppen koffie per dag past in een gezond voedingspatroon. Er zijn wel een aantal zaken waar je op kunt letten om het risico op een hoge inname van acrylamide te beperken.

Wat is er aan de hand?

Een rechter in Los Angeles heeft op 29 maart 2018 bepaald dat koffiebedrijven een waarschuwingsetiket voor kanker op hun verpakkingen moeten plakken. Bij het brandproces van koffie komt acrylamide vrij, een stof die mogelijk schadelijk is voor de gezondheid. Volgens die koffiebedrijven zijn de stoffen op zo’n kleine schaal aanwezig dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Maar ze slaagden er niet in te bewijzen dat de stoffen onschadelijk zijn.

Hoe zit het in Europa?

In Europa is een dergelijke waarschuwing op het etiket niet verplicht. Wel is er aandacht voor de stof acrylamide. Bij dierstudies is aangetoond dat acrylamide kankerverwekkend kan zijn. Onderzoeken bij mensen zijn beperkt en het bewijs is niet sluitend. Wel moeten fabrikanten uit voorzorg maatregelen treffen om de hoeveelheid acrylamide in voedingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 11 april 2018 is dit vastgelegd in een nieuwe wet.

Hoe ontstaat acrylamide en waarin zit het?

Acrylamide kan ontstaan bij het verhitten van zetmeelrijke producten en het branden van koffiebonen. We krijgen het vooral binnen via het eten van gefrituurde producten, zoals friet en chips, koekjes, ontbijtkoek en (donker) geroosterd brood en het drinken van koffie. Een deel zit al in de producten die je koopt of krijgt geserveerd, een ander deel ontstaat bij het bereiden thuis.

Tips om minder acrylamide binnen te krijgen

Volgens Wieke van der Vossen, expert Voedselveiligheid van het Voedingscentrum, zijn de recente ontwikkelingen in Amerika geen aanleiding om koffie te laten staan. “Koffie past in een gezond voedingspatroon. Een paar koppen koffie per dag kan prima. Het heeft zelfs een positief effect op de gezondheid. Je verkleint hiermee het risico op hart- en vaatziekten en diabetes.” Wil je minder acrylamide binnenkrijgen, dan adviseert Van der Vossen vooral minder gefrituurde producten en koekjes te eten. “Friet, chips en koekjes zijn de belangrijkste bronnen van acrylamide. En deze producten kun je sowieso al beter niet te vaak nemen.”