Participatiehandvest Vereniging Eigen Huis voor alle nieuwe gemeenteraden

De vereniging vraagt de nieuwe gemeentebestuurders om het handvest op te nemen in het coalitieakkoord en zo de samenwerking met hun burgers te verbeteren.



In alle gemeenten vinden inwoners dat zij veel te weinig worden betrokken als er bouwplannen op stapel staan die het karakter van hun woonwijk dreigen te veranderen. In een onderzoek van Vereniging Eigen Huis gaven 17.000 leden niet meer dan een 4,4 als waardering voor de mogelijkheden die zij van hun gemeente krijgen om mee te praten en denken bij bouwprojecten. Voor de nieuwe gemeenteraden en bestuurders is informeren, betrekken en rekening houden met de belangen van bewoners dan ook een van de belangrijkste opdrachten.