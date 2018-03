Gewonden bij aanrijding auto scooter

Op de Weerdingestraat in Emmen is vanmiddag een auto tegen een scooter gebotst.

Een meisje dat achterop de scooter zat bij haar moeder is met spoed naar het Scheper Ziekenhuis gebracht. De autobestuurder, die van een parkeerplaats kwam afrijden, verleende geen voorrang. Ook de moeder is voor onderzoek meegenomen in de ambulance. De automobilist kwam met de schrik vrij.