Advocaat: Ivana Smit had kort voor haar dood seks met Amerikaan

Dit laat advocaat Sébas Diekstra op basis van nieuwe informatie aan de Telegraaf weten. Omdat er grote hoeveelheden drugs in het lichaam van Ivana zijn aangetroffen is het onduidelijk of Ivana zich verzet heeft tegen seksueel contact. De familie spreekt van seksueel misbruik. Een oom van het model in de krant: 'Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana’s lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet. Onder zulke omstandigheden blijf je van iemand af.' Wat de rol van de echtgenote van Jonnson hierbij geweest is, is nog onduidelijk.

DNA

Vorig jaar december kwam Ivana Smit om het leven na een val van de twintigste verdieping van een hotel in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze kwam terecht op een balkon. Mogelijk was ze al overleden voordat ze viel. De Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot die door de nabestaanden van Ivana werd ingeschakeld zegt hiervoor meerdere aanwijzingen te hebben. Een daarvan was dat er nauwelijks bloed lag op de plek waar haar val eindigde. Volgens advocaat Diekstra zou Van de Goot mannelijk DNA-materiaal hebben gevonden in het lichaam van Ivana, dat volgens Diekstra afkomstig is van de Amewrikaanse man, aldus de krant

Misdrijf

sdrijfUit het onderzoek van een privédetective, die zijn onderzoek naar de dood van Ivana deze maand afrondde, zou blijken dat haar dood moet worden behandeld als een misdrijf.