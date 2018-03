Eigenaresse van het hondje dat uit vuilniswagen werd gered opgespoord

De 33-jarige eigenaresse die haar hondje in een vuilcontainer in Eindhoven heeft gedumpt is opgespoord en als verdachte gehoord.

De vrouw afkomstig uit Eindhoven zit nog vast. Het hondje verblijft op een veilige plek en wordt goed verzorgd. Dit meldt Politie Oost-Brabant.

In Eindhoven werd vrijdag een hondje in goede gezondheid uit een vuilniswagen gered. De oplettende chauffeur van de vuilniswagen hoorde het beestje blaffen. Samen met afvalverwerker Ron van Ingen reed hij terug naar de milieustraat om te kijken waar het geblaf vandaan kwam. Toen ze de lading controleerden, ontdekten ze het hondje dat verstopt zat in een bruine linnen zak. Van Ingen over zijn collega: 'Als hij het geblaf niet had gehoord, dan was het anders afgelopen.' De hond heeft volgens hem maximaal een uur in de vuilniswagen gezeten. Dit meldden meerdere media.

Ontzettend veel geluk

Het hondjes heeft 'ontzettend veel geluk' gehad. Een vuilniswagen heeft namelijk metalen 'wormen' die het afval pletten. Het hondje was hier gelukkig doorheen geglipt, zo vertelde Ron van Ingen aan Editie.nl. Het diertje was niet per ongeluk tussen het afval terechtgekomen. Het was gedumpt in een ondergrondse afvalcontainer. Het kleine hondje hield er slechts een paar kleine wondjes aan over.

Het hondje is overgedragen aan de dierenambulance, die er ook nog meer langs de dierenarts is geweest. De zaak ligt nu in handen van de politie.