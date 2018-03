'Efteling laat vanaf 1 april ook baby's toe in de Python'

In een video die te zien is op Facebook en YouTube laat het pretpark zien dat door samenwerking met Maxicosi nu ook baby's kunnen worden toegelaten in de Python. Bezoekers hoeven nu geen 1.20 meter of groter te zijn om een ritje in de Python te wagen, want in samenwerking met Maxicosi is een speciaal stoeltje ontwikkeld voor de Pythontrein. Directeur marketing en communicatie Koen Sanders: 'We zouden de Efteling niet zijn als we niet iets zouden toevoegen op het moment dat de Python weer open gaat.' De nieuwe Python gaat al vanaf zaterdag open.

In de video komen ook een huisarts en een moeder aan het woord. Volgens de huisarts is 'het erg goed voor baby's om met zoveel prikkels in aanraking te komen' en de moeder kan niet wachten tot haar kleintje eindelijk een ritje kan maken. Echter dat kan pas vanaf zondag 1 april. Echt? Nee 1 april.

https://www.facebook.com/Efteling/videos/10156347007968854/