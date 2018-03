Kantine en eetzaal Koninklijke Marine per direct gesloten

De kantine en de eetzaal van de Koninklijke Marine in Den Helder zijn per direct gesloten vanwege hygiënische problemen.

Eerder deze week had het personeel al geklaagd over knaagdieren en de kwaliteit van het drinkwater. Dit meldt de Telegraaf zaterdag. Een woordvoerder van de marine laat aan de krant weten dat tijdens de ingelaste extra controle bleek dat er een rioollek was. Volgens de marine kon daardoor de voedselveiligheid niet meer worden gegarandeerd. De Onafhankelijke Defensiebond (ODB) bracht al afgelopen week de klachten van de cateringmedewerkers naar buiten.

Elke dag eten er zo'n drie- tot zeshonderd militairen in het oude gebouw dat het Meeuwennest heet. Het gebouw blijkt dicht tot alle problemen zijn opgelost. De eters kunnen in de tussentijd elders op het marinecomplex terecht