Poolse bestuurder onder invloed van drugs aangehouden

Afgelopen nacht is een 27–jarige man uit Polen op de A16 bij Zevenbergen aangehouden op verdenking van drugsbezit en drugsgebruik.

Als surveillerende agenten van de Landelijke Eenheid het voertuig van de verdachte op de snelweg passeren, verhoogt de bestuurder de snelheid aanmerkelijk tot ongeveer 170 km/u. Vanwege dit opmerkelijke rijgedrag krijgt de bestuurder een stopteken voor een algemene controle.

Zonder papieren

De verdachte blijkt geen identiteitspapieren bij zich te dragen. Terwijl één agent zich bezighoudt met de bestuurder, inspecteert zijn collega de binnenkant van de auto. Daaruit wordt een blikje met amfetamine, een gripzakje hennep en een gripzakje amfetamine tevoorschijn gehaald.

Speekseltest

Vanwege het rijgedrag van verdachte en de vondst van de verdovende middelen is gelijk een speekseltest afgenomen. Uit deze test komt naar voren dat de man vermoedelijk onder invloed is van THC en amfetamine. Hij is voor verder onderzoek en verhoor meegenomen naar het bureau.

Bloed afgenomen

Op het bureau is bij de verdachte door een forensisch arts bloed afgenomen. Dat is voor onderzoek en analyse opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. De uitkomt daarvan wordt afgewacht. De man zit nog vast.