Politie houdt drie verdachten in zaak liquidatie Reduan Bakkali

Het zijn vermoedelijk de schutter en handlangers. Nabil Bakkali is kroongetuige van het Openbaar Ministerie en heeft al tientallen verklaringen afgelegd over een reeks liquidaties door de zogeheten Mocro-maffia. Dit melden meerdere media zaterdag.

De mannen die zijn opgepakt zijn 41, 34 en 31 jaar oud en zijn vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende plaatsen in Nederland aangehouden. De politie liet weten dat er ook meerdere handvuurwapens en automatische wapens gevonden zijn.

Celmateriaal en camerabeelden

De 41-jarige man uit Hilversum werd opgespoord doordat celmateriaal van hen was aangetroffen op goederen die na de schietpartij door de politie waren veiliggesteld. Dat celmateriaal leidde bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) tot een match met een DNA-profiel in de databank. En bovendien hadden bewakingscamera's in het kantoor van Reduan Bakkali haarscherpe beelden gemaakt, waarop de schutter goed te zien was. De moordenaar droeg geen gezichtsbedekking toen hij de broer van kroongetuige Nabil Bakkali, Reduan, doodschoot. Dit DNA-profiel hoort bij de man die vrijdagavond in zijn woning in Hilversum werd opgepakt. Waarschijnlijk beschouwt de politie hem als de schutter.

Arrestatieteam

Op de Rijkswg A13 ter hoogte van Rijswijk heeft arrestatieteam zaterdag een 34-jarige man aangehouden. De derde verdachte, 31-jarige man, werd op een locatie in het Westland opgepakt.

Het Parool meldt dat alle verdachten in beperking zitten en dat de twee jongste verdachten wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord en wapenbezit.