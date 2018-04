Geen natuurlijke dood slachtoffers Nieuwe Pekela

Nadat was vastgesteld dat er geen sprake was van natuurlijk overlijden is de omgeving van de woning afgezet en werd er een ‘plaats delict’ gemaakt. Er is een forensisch onderzoek gedaan en er is een buurtonderzoek opgestart. Na het eerste forensisch onderzoek in de woning zijn de lichamen voor een schouw overgebracht naar het UMC Groningen. De identiteit is inmiddels vastgesteld en het is duidelijk geworden dat het gaat om de bewoners. Een vrouw van 58 jaar en een man van 62 jaar. Het onderzoek is nog niet afgerond, waardoor er door de politie nog niet meer informatie vrijgegeven kan worden.