Lichamen gevonden in huis in Nieuwe Pekela

In het Groningse Nieuwe Pekela zijn zaterdag in een woning aan de Kienholt twee lichamen gevonden.

Volgens de politie gaat het om de bewoners: een man een vrouw. Dit meldt RTV Noord zaterdag, De lichamen werden rond 11.30 uur gevonden. Het is nog onbekend wat er is gebeurd. Er wordt in en om de woning forensisch onderzoek verricht. De lichamen worden voor onderzoek overgebracht naar het UMCG in Groningen, aldus de lokale omroep. De politie is ook begonnen met een buurtonderzoek.