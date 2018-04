Fietser overleden na aanrijding Rotterdamseweg

Een 81-jarige man uit Ridderkerk is zaterdagavond met zijn fiets geschept door een auto op de Rotterdamseweg. De man is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk is gebeurd.

Zaterdagavond rond 20.45 uur fietste een 81-jarige man over de kruising van de Rotterdamseweg met de Populierenlaan en Kievitsweg in Ridderkerk. Op het moment dat de fietser het kruispunt overstak, werd hij aangereden door een auto. De hulpdiensten die er snel waren, zetten alles op alles om het slachtoffer te redden. Helaas is het niet gelukt. De fietser overleed aan zijn verwondingen. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. De automobilist is aangehouden en wordt verhoord; een standaard procedure in zo'n geval. De bestuurder had niet gedronken.