1 april !!!

Iedereen vandaag weer opgepast om niet bij de neus genomen te worden want het is vandaag 1 april. Traditioneel de dag om anderen in de maling te nemen.

Ontstaan

Er zijn verschillende verklaringen over het ontstaan van 1 april, waarbij blijkt dat de Fransen zijn begonnen met de traditie.

Steeds lastiger

Voorheen was het veel makkelijker om een 1 april grap te bedenken over iets wat er in een ander land gebeurd is. Zo heeft het NOS journaal in 1960 gemeld dat de toren van Pisa was omgevallen. Dit zou tegenwoordig niet meer kunnen. Door internet en sociale media is dit snel te controleren.

U bent gewaarschuwd voor vandaag. Mocht u een leuke 1 april grap tegenkomen, mail deze naar redactie@blikopnieuws.nl