Slachtoffer (19) steekpartij Den Ham overleden in ziekenhuis

In de nacht van zaterdag op zondag 1 april werd aan de Kottergoren een jongeman van 19 jaar zwaar verwond. Het slachtoffer werd zwaar gewond vervoerd naar het ziekenhuis in Almelo waar hij woensdag is overleden. Korte tijd later werd een verdachte aangehouden.