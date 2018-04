Dronken automobilist rijdt de sloot in

Een getuige reed zaterdagavond over de Fok in Schagen toen hij plotseling vol in de remmen moest omdat er een auto vanaf een uitrit de weg op draaide. De bestuurder van de auto reed richting de Zijperweg. Hier reed hij op de plaats waar de weg overgaat in de Lagedijkerweg tegen de stoeprand. De bestuurder stuurde zo heftig terug, dat hij bijna aan de overzijde van de weg de berm in stuurde.