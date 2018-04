Britse tiener in Amsterdam aangehouden voor moord

De politie in Amsterdam heeft de Britse 18-jarige Bradley B. aangehouden voor een moord die hij gepleegd heeft op een man in het Engelse Essex. Dit laat Sky News weten.

De jongen uit Chelmsford wordt volgens de politie van Essex verdacht van moord op John Pordage, vuurwapen bezit, het belemmeren van de rechtsgang en handel in gestolen goederen.

Moord met jachtgeweer

De 34-jarige John Pordage kwam op 5 augustus 2017 om het leven nadat hij in zijn borst was geschoten. Zwaargewond werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed. Na onderzoek werd er in de buurt van de schietpartij een jachtgeweer gevonden. Tijdens het onderzoek werden er meerdere tieners aangehouden voor betrokkenheid bij de moord.

Beloning

Bradley B. stond internationaal gesignaleerd en er was een beloning van 10.000 Britse ponden uitgeloofd die zou leiden tot de aanhouding van B. De Britse justitie zal om uitlevering vragen van B.