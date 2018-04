Honderden ouderen rijbewijs kwijt door foute inschatting

De afgelopen drie jaar hebben de politie en marechaussee ten onrechte rijbewijzen ingenomen van personen die 70 jaar en ouder omdat zij van mening waren dat ze lichamelijk of psychisch niet in orde zijn om een auto te besturen.

Uit cijfers van het CBS, die door de NOS zijn opgevraagd, blijkt dit in 229 gevallen gebeurd te zijn. Na een medisch onderzoek en mogelijk een rijtest bleken de personen prima in staat een auto te besturen. Vaak duurde het een half jaar voordat de personen hun rijbewijs weer terug kregen.

Het CBR laat weten dat er geen sprake is van willekeur. Dit omdat de inschatting van de politie in 88 procent van de gevallen juist is.