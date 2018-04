Homo's geconfronteerd met geweld na afspraakje via datingsapp Grindr

Dit weekend is in Dordrecht een man mishandeld en een andere man bijna nadat zij een date hadden gemaakt via een datingapp. Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen op de Smitsweg. De andere man werd achterna gezeten en bijna mishandeld op de Schenkeldijk.