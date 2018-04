Criminelen waren doelwit van schietpartij op café in Amsterdam

Rond 00.30 uur schoot een nog onbekende dader van buitenaf met een vuurwapen op het cafe op de hoek van de Van Ostadestraat / Ruysdaelkade. In het café werden door de kogels twee mannen geraakt. Direct na het schieten is door getuigen gezien dat er een scooter wegreed. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Specialisten van Forensische Opsporing hebben diverse sporen veiliggesteld. Dit heeft de politie bekendgemaakt.

Geen automatisch wapen

Aangetroffen sporen op de plaats delict geven aan dat er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een automatisch vuurwapen.

Slachtoffers stabiel

De twee gewonde mannen zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Eén van hen is geopereerd en ook de andere man heeft medische verzorging gekregen. De toestand van de beide mannen is omschreven als stabiel.

Criminelen waren doelwit schietpartij

De slachtoffers zijn bekenden van de politie, maar niet voor zware misdrijven, zo meldt Het Parool maandag. De krant schrijft dat een van de gewonden een Amsterdammer is van beging 20, die op de Top 600 lijst van jongen veelplegende criminelen staat. De andere gewonde is een man van eind 30 die alleen voor hele kleine zaken is vervolgd. Maar de beschieting zou gericht zijn geweest op een of twee criminelen die meer op hun kerfstok hebben en ook in het café stonden. Volgens de krant zou een van beiden teruggeschoten en zo de schutter hebben verjaagd.

Geen link naar andere schietincidenten

De recherche geeft aan dat er in deze zaak vooralsnog geen linken zijn met eerdere recente schietincidenten. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de toedracht is geweest voor de beschieting.

Schietincident Amsterdam Geuzenveld

Afgelopen nacht was het ook raak aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam Geuzenveld. Daar werd rond 05.15 uur meerdere keren geschoten op een pand, waar volgens buurtbewoners een café is gevestigd, zo meldt AT5. Op het moment van de schietpartij zou er niemand in het pand aanwezig zijn geweest.