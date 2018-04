Volgend weekend heerlijk lenteweer en rond de 20 graden

Na een maartmaand die kouder was dan januari en een bewolkte en druilerige Pasen kijkt iedereen nu halsreikend uit naar de zon en meer warmte.

En als we de weermodellen mogen geloven, komt dat voorjaarsweer er ook aan. Volgens weerplaza.nl wordt het dinsdag en woensdag al wat zachter in Nederland, maar komt de zon er nog niet veel aan te pas. Het blijft bewolkt en buiig en de maximum temperaturen zullen tussen de 13 en 17 graden schommelen. Maar vanaf vrijdag wordt de zuidelijke stroming weer hersteld en zal vanuit Spanje de aanvoer van warme lentelucht op gang komen, aldus het weerinstituut.

Vijftien graden of meer

Volgens enkele weermodellen wordt het vrijdag al meer dan 15 graden met daarbij geregeld zon en windkracht 3 of 4. De kans is echter groter dat de lentewarmte ons zaterdag bereikt. Bij flink wat zon en een zwakke zuidelijke bries zou het dan 17 tot 22 graden moeten worden.

Hoewel weerplaza.nl praat over een weersverwachting van bijna een week vooruit, heeft het verleden aangetoond dat weermodellen dit soort situaties behoorlijk goed kunnen inschatten. Meteoroloog Michiel Severin (Weerplaza) op de website: 'Ik heb er vertrouwen in, dat we vanaf vrijdag op zijn minst tussen de 15 en 20 graden uit zullen komen.'