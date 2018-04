Horecazaak Ruys de Beerenbrouckstraat beschoten

In een raam van het café zijn twee kogelinslagen aangetroffen. Agenten troffen op straat sporen aan waaruit blijkt dat er met een vuurwapen is geschoten. Ook in een ruit van een particuliere woning aan de Cornelis Vriendtstraat is een kogelgat ontdekt. Vermoedelijk is deze ontstaan door een van de schoten die door het raam van de horecazaak is gelost. Er raakte niemand gewond. Het café was ten tijde van de beschieting gesloten. De recherche heeft de zaak in onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er een verband is met een schietincident eerder in de nacht in de Pijp.