Beschonken man laat auto staan na ongelukje

Vanuit de Burgemeester Elenbaasstraat in Kruiningen kwam in de nacht van zondag op maandag rond 01.00 uur een melding binnen van een bewoner dat er zojuist een auto ergens overheen gereden was. De bestuurder zou zijn beschadigde voertuig hebben achtergelaten en er lopend vandoor te zijn gegaan.

Agenten gingen naar Kruiningen en troffen de auto half op de weg en half in een parkeervak. Een getuige vertelde dat de bestuurder nog was aangesproken door omstanders, maar dat hij toch was weggelopen. Volgens de getuige had de man gedronken.

Ruim drie keer te veel gedronken

De agenten zijn in hun auto de weg afgereden in de richting van Hansweert, daar kwam de tenaamgestelde van de auto vandaan, zo bleek uit onderzoek. Op hun weg daar naartoe kwamen zij een man tegen die voldeed aan het signalement dat de getuigen aan de politie hadden doorgegeven. De man is aangesproken en gaf aan dat hij de beschadigde auto had achtergelaten nadat hij een ongelukje had gehad en mogelijk over een middengeleider was gereden. Hierdoor was o.a. zijn band geklapt. De agenten hebben de man op straat laten blazen. Uit de ademtest kwam een F, het teken dat hij teveel had gedronken om nog aan het verkeer te mogen deelnemen.

De man is meegenomen naar het bureau waar hij een ademanalyse moest ondergaan. Hieruit bleek dat hij ruim drie keer teveel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de man krijgt een dagvaarding om zich te zijner tijd voor de rechter te verantwoorden. Hierna mocht de 43-jarige man uit Hansweert het politiebureau weer verlaten.