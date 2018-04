Vrouw trapt ambulancemedewerker

Ter hoogte van het Nollehoofd in Vlissingen is zondagavond rond 23.10 uur een 60-jarige vrouw aangehouden door de politie omdat zij een ambulancemedewerker, die haar nota bene aan het onderzoeken en aan het helpen was, had mishandeld.

De vrouw uit Vlissingen werd, even voordat de ambulance kwam, liggend op straat gevonden door een medewerker van het café waar zij was geweest. Omdat zij niet meer wist wat haar was overkomen en erg verward leek is de ambulance gebeld. Toen de vrouw in de ambulance zat en onderzocht werd, trapte zij een van de medewerkers tegen zijn benen en/of rug. De hulpverlening is meteen gestaakt, omdat het uiteraard niet getolereerd wordt dat ambulancemedewerkers verbaal of fysiek aangevallen worden. Zij zijn bezig met het uitoefenen van hun taak en accepteren dus niet dat dergelijke incidenten gebeuren. De politie is gewaarschuwd om te komen assisteren. Agenten hebben de vrouw aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft zij de nacht doorgebracht. De vrouw is maandagochtend gehoord over het incident. Op dit moment zit zij nog vast.

Vijf keer teveel gedronken

Van de hulpverlener is een aangifte van mishandeling opgenomen. Ook zijn door de agenten getuigen van het gebeuren gehoord. Omdat uit allerlei zaken bleek dat de vrouw behoorlijk wat alcohol gedronken had moest zij een ademanalyse ondergaan. Hieruit bleek dat zij bijna vijf keer teveel alcohol had gedronken. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat eventueel alcoholgebruik meegenomen wordt in het onderzoek dat de politie gaat doen in dergelijke gevallen. In veel geweldsincidenten waarbij alcohol in het spel is leidt dit tot strafverzwaring. Bovendien is er geweld gepleegd tegen een medewerker met een publieke taak. Ook hierover zijn met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt. De strafeis tegen verdachten die geweld gebruiken tegen werknemers met een publieke taak wordt verhoogd.