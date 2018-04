Passsagiers vast in achtbaan Efteling

In de Efteling is maandag de achtbaan Baron 1898 vastgelopen.

Dat gebeurde precies bovenaan de de lifthill, het hoogste punt van de achtbaan. Dit meldt Team Loopings op Twitter. De bezoekers moesten door medewerkers geëvacueerd worden. De passagiers moesten via de speciale trap naast de rails de attractie verlaten. Stijn Paneerdijk (16) die zelf ook vastzat, vertelt aan Omroep Brabant: 'Het leek wel een uur te duren. Eerst kwamen er twee personeelsleden naar boven gelopen, later servicemonteurs. Zij zeiden dat we eruit moesten.' De passagiers hebben ongeveer twintig minuten vastgezeten.

Na bijna twee uur was de storing opgelost. De Baron 1898 was vandaag niet de enige attractie met een storing, ook bij Joris en de Draak en de Bobsleebaan waren er technische problemen.