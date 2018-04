Politie haalt meerdere caravans van de weg bij grote verkeerscontrole Den Bosch en Veghel

De controle was gericht op verkeer dat van Paaspop kwam. De aandacht ging in het bijzonder uit naar de caravans en het rijden onder invloed. Naast het Politie Team Oost Brabant werkten ook inspecteurs van de RDW (Dienst Wegverkeer) en de Belastingdienst mee. Dit schrijft Politie Team Verkeer Oost-Brabant op Facebook.

Paaspop

In verband met de uitstroom van bezoekers van Paaspop werd er vandaag op 2 locaties gecontroleerd, Maastrichtseweg in 's-Hertogenbosch en De Amert in Veghel. In totaal werden er 68 voertuigcombinaties met bestuurders gecontroleerd en werden er 51 processen-verbaal opgemaakt voor verschillende technische mankementen, maar ook voor het rijden zonder rijbewijs, voor snelheidsovertredingen (1× invordering rijbewijs) en overbelading. Daarnaast reden 7 bestuurders onder invloed van alcohol en moesten 2 daarvan zelfs hun rijbewijs achterlaten, omdat het ingevorderd was. De hoogste waarde was 650 Ug/l, bijna 3x de toegestane waarde.

Caravans vaak niet in orde

De controle vond plaats omdat de politie voorgaande jaren merkte dat er veel caravans het terrein af reden, die niet in orde waren. Een woordvoerder van de politie tegen Omroep Brabant: 'Geen of slechte remmen, geen spiegels en geen kentekenplaten. Mensen kopen veel te snel een simpele caravan die niet aan de eisen voldoet.'

Ook de Belastingdienst was er niet voor niets. Op 13 voertuigen werd beslag gelegd, waarvan er 4 daadwerkelijk afgevoerd werden. Ter plaatse werd er ruim € 51000 aan achterstallige belasting betaald.