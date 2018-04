Een gewonde bij schietincident Nijmegen

Bij een schietincident op de parkeerplaats Leuvenbroek in Nijmegen is een persoon gewond geraakt.

Het incident vond rond 18.00 plaats. Dit meldt Politie Nijmegen. De politie heeft twee verdachten aangehouden en doet verder onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer of de dader is nog niets bekendgemaakt.