Verdachten aangehouden schietincident Nijmegen

De politie heeft gisterenavond, kort na een schietincident in de Lindenholtse wijk Leuvensbroek omstreeks 18.00 uur, twee Nijmegenaren van 17 en 20 jaar aangehouden. Zij worden verdacht betrokken te zijn bij het schietincident waarbij een 19-jarige Nijmegenaar gewond is geraakt. Het slachtoffer maakt het na omstandigheden goed en kon na behandeling het ziekenhuis verlaten. Wat de aanleiding is van het conflict is nog onduidelijk.