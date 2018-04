'Datingapp Grindr deelt data over hiv-status gebruikers'

Dat meldt Buzzfeed News op basis van een rapport van een Noors onderzoeksinstituut. De informatie wordt doorgestuurd naar bedrijven die door Grindr worden gebruikt om de app te verbeteren. Het gaat om Apptimize en Localytics. Deze bedrijven ontvangen data waaruit valta f te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op hiv en of ze het virus hebben. Ook is te zien of gebruikers PrEP slikken. Dat is een medicijn dat besmetting met hiv kan voorkomen.

Behalve over de hiv-status worden ook gps-locaties, telefoongegevens en e-mailadressen van gebruikers gedeeld. En daarom is het volgens de onderzoekers mogelijk om te achterhalen welke individuele gebruikers hiv hebben. Buzzfeed citeert een onderzoeker van het Noorse instituut SINTEF: ' De hiv-status is verbonden aan alle andere informatie. Dat is het probleem.' Volgens Buzzfeed zijn de ontwikkelaars incompetent. Tevens zou uit het rapport blijken dat ook een deel van de informatie, zoals de gps-locatie, relatiestatus en telefoongegevens soms zonder versleuteling naar andere bedrijven wordt verstuurd. De informatie over de hiv-status wordt overigens wel versleuteld verzonden.

