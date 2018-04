Dak van tankstation helemaal ingestort

Op de snelweg A58 ter hoogte van 's-Heer Arendskerke, in Zeeland, is afgelopen nacht het dak van een tankstation ingestort. Het kwam bovenop de benzinepompen terecht. Er raakte niemand gewond.

Omroep Zeeland meldt dat de pomp niet open was toen het gebeurde. Er was naar verluidt geen sprake van gevaar voor een explosie of brand. Het tankstation Selnisse blijft voorlopig dicht. De parkeerplaats is wel weer open.